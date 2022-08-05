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    Айнтрахт Ф — Бавария. Смотреть онлайн в прямом эфире

    05.08.2022 в 21:30 начнется матч в чемпионате Германии по футболу Айнтрахт Ф — Бавария

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    Айнтрахт Ф и Бавария начнут матч в 21:30 в чемпионате Германии по футболу, 05.08.2022.

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    Последний матч между собой: «Айнтрахт Ф» — «Бавария» 0:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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