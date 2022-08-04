В 20:30 04.08.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав квалификации Лиги конференций.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Заря» — «КСУ» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.29.

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