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    Сан-Хосе Эрткуэйкс — Интер Майами. Смотреть онлайн в прямом эфире

    04.08.2022 в 05:30 начнется матч в американской футбольной лиге MLS Сан-Хосе Эрткуэйкс — Интер Майами

    Футбол MLS
    Сан-Хосе Эрткуэйкс и Интер Майами начнут матч в 05:30 в американской футбольной лиге MLS, 04.08.2022.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Сан-Хосе Эрткуэйкс»).

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