начнут матч в 05:30 в американской футбольной лиге MLS, 04.08.2022.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Сан-Хосе Эрткуэйкс»).

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