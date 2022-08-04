В 19:45 04.08.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав квалификации Лиги конференций.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Пайде» — «Андерлехт» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.08.

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