начнут матч в 21:15 в квалификационном раунде ЛЕ, 04.08.2022.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Марибор» — «ХИК» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00 .

. Календарь и таблица Лиги Европы У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «ХИК»).

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