Для тех, кто делает ставки:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «ЦСКА София» — «Сент-Патрикс». Коэффициент ставки — 1.83.
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