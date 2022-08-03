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    Виборг — Б36 Торсхавн. Смотреть онлайн в прямом эфире

    03.08.2022 в 20:00 начнется матч в квалификации Лиги конференций Виборг — Б36 Торсхавн

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    В 20:00 03.08.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Виборг — Б36 Торсхавн в квалификации Лиги конференций.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Виборг»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Виборг — Б36 Торсхавн.

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