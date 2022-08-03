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    Сиэтл Саундерс — Даллас. Смотреть онлайн в прямом эфире

    03.08.2022 в 05:00 начнется матч в чемпионате МЛС Сиэтл Саундерс — Даллас

    Футбол MLS
    Сиэтл Саундерс и Даллас начнут матч в 05:00 в чемпионате МЛС, 03.08.2022.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Даллас» — «Сиэтл Саундерс» 2:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сиэтл Саундерс» — «Даллас». Коэффициент ставки — 1.93.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:3.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 3:3.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Сиэтл Саундерс — Даллас.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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