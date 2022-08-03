В 02:30 03.08.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате МЛС.

Последний матч между собой: «Нью-Йорк Ред Буллс» — «Колорадо Рэпидс» 0:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Нью-Йорк Ред Буллс» — «Колорадо Рэпидс». Коэффициент ставки — 2.05.

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