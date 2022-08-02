начнут матч в 22:00 в квалификации Лиги чемпионов, 02.08.2022.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бенфика» — «Мидтьюлланн» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.28 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Бенфика»).

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