В 19:01 01.08.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав футбольном кубке Германии.

Последний матч между собой: «Ингольштадт 04» — «Дармштадт 98» 0:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ингольштадт 04» — «Дармштадт 98» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.10 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Дармштадт 98»).

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