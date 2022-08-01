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    Хемнитцер — Унион. Смотреть онлайн в прямом эфире

    01.08.2022 в 19:01 начнется матч в кубке Германии по футболу Хемнитцер — Унион

    Футбол Кубок Германии Футбол Германии Унион Берлин
    Хемнитцер и Унион начнут матч в 19:01 в кубке Германии по футболу, 01.08.2022.

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    Последний матч между собой: «Унион» — «Хемнитцер» 3:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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