начнут матч в 19:01 в кубке Германии по футболу, 01.08.2022.

Последний матч между собой: «Унион» — «Хемнитцер» 3:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Хемнитцер» — «Унион». Коэффициент ставки — 2.31.

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