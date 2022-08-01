В 19:01 01.08.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав кубке Германии по футболу.

Последний матч между собой: «Вердер» — «Энерги» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Энерги» — «Вердер» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.56 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:6.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:6 (победит «Вердер»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Энерги — Вердер.

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