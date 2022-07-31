начнут матч в 03:30 в чемпионате МЛС, 31.07.2022.

Последний матч между собой: «Остин» — «Спортинг Канзас Сити» 3:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Остин»).

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