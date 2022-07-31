начнут матч в 14:01 в футбольном кубке Германии, 31.07.2022.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:6.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:6 (победит «Шальке 04»).

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