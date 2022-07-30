В 17:30 30.07.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав российской футбольной Премьер-лиге.

Последний матч между собой: «Зенит» — «Локомотив» 3:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Зенит» — «Локомотив». Коэффициент ставки — 1.88 .

. Календарь и таблица РПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Зенит»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Зенит — Локомотив.

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