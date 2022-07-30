начнут матч в 19:01 в футбольном кубке Германии, 30.07.2022.

Последний матч между собой: «Карл-Цейс Йена» — «Вольфсбург» 2:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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