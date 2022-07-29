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    Урал — Краснодар. Смотреть онлайн в прямом эфире

    29.07.2022 в 18:00 начнется матч в РПЛ Урал — Краснодар

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    Урал и Краснодар начнут матч в 18:00 в РПЛ, 29.07.2022.

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    Последний матч между собой: «Краснодар» — «Урал» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Урал» — «Краснодар» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.30.

      • Календарь и таблица РПЛ

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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