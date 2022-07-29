начнут матч в 21:45 в футбольном кубке Германии, 29.07.2022.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Мюнхен-1860» — «Боруссия Д». Коэффициент ставки — 1.72 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Боруссия Д»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Мюнхен-1860 — Боруссия Д.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонусы 50USD Новым игрокам