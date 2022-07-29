В 19:00 29.07.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав кубке Германии по футболу.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «FC Kaan-Marienborn 07» — «Нюрнберг». Коэффициент ставки — 2.28.

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