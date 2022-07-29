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- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «FC Kaan-Marienborn 07» — «Нюрнберг». Коэффициент ставки — 2.28.
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