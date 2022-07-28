начнут матч в 22:00 в квалификации Лиги конференций, 28.07.2022.

Последний матч между собой: «Тирана» — «Зриньски» 0:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Зриньски» — «Тирана». Коэффициент ставки — 2.18.

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