начнут матч в 19:00 в квалификации Лиги конференций, 28.07.2022.

Последний матч между собой: «Арарат-Армения» — «Пайде» 0:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Пайде» — «Арарат-Армения» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.18.

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