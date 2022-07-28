начнут матч в 21:00 в квалификации Лиги конференций, 28.07.2022.

Последний матч между собой: «БАТЭ» — «Коньяспор» 0:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Коньяспор» — «БАТЭ». Коэффициент ставки — 1.72 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Коньяспор»).

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