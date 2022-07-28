В 21:00 28.07.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав квалификации Лиги конференций.

Последний матч между собой: «Хапоэль Б-Ш» — «Динамо Минск» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Динамо Минск» — «Хапоэль Б-Ш» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.63.

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