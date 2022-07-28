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    Академия Пушкаша — Витория Гимарайнш. Смотреть онлайн в прямом эфире

    28.07.2022 в 22:00 начнется матч в квалификации Лиги конференций Академия Пушкаша — Витория Гимарайнш

    Футбол Лига конференций Витория Гимарайнш Календарь Лиги конференций Прогнозы на Лигу конференций
    В 22:00 28.07.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Академия Пушкаша — Витория Гимарайнш в квалификации Лиги конференций.

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    Последний матч между собой: «Витория Гимарайнш» — «Академия Пушкаша» 3:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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