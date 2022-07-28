В 22:00 28.07.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав квалификации Лиги конференций.

Последний матч между собой: «Витория Гимарайнш» — «Академия Пушкаша» 3:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Академия Пушкаша» — «Витория Гимарайнш» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.45.

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