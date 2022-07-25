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    КамАЗ — СКА-Хабаровск. Смотреть онлайн в прямом эфире

    25.07.2022 в 20:00 начнется матч в очередном туре ФНЛ КамАЗ — СКА-Хабаровск

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    КамАЗ и СКА-Хабаровск начнут матч в 20:00 в очередном туре ФНЛ, 25.07.2022.

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    Последний матч между собой: «СКА-Хабаровск» — «КамАЗ» 1:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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