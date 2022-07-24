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    Жувентуде — Сеара. Смотреть онлайн в прямом эфире

    24.07.2022 в 22:00 начнется матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) Жувентуде — Сеара

    Футбол Латинская Америка
    В 22:00 24.07.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Жувентуде — Сеара в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

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    Последний матч между собой: «Жувентуде» — «Сеара» 0:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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