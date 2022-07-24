начнут матч в 02:30 в чемпионате МЛС, 24.07.2022.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Шарлотт»).

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