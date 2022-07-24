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    Сан-Паулу — Гойас. Смотреть онлайн в прямом эфире

    24.07.2022 в 01:00 начнется матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) Сан-Паулу — Гойас

    Футбол Латинская Америка
    В 01:00 24.07.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Сан-Паулу — Гойас в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

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    Последний матч между собой: «Гойас» — «Сан-Паулу» 0:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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