В 15:00 24.07.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате России по футболу.

Последний матч между собой: «Нижний Новгород» — «Химки» 0:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Химки» — «Нижний Новгород». Коэффициент ставки — 2.30 .

. Календарь и таблица РПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Нижний Новгород»).

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