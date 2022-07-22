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    Куяба — Атлетико Минейро. Смотреть онлайн в прямом эфире

    22.07.2022 в 01:00 начнется матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) Куяба — Атлетико Минейро

    Футбол Латинская Америка
    В 01:00 22.07.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Куяба — Атлетико Минейро в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

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    Последний матч между собой: «Атлетико Минейро» — «Куяба» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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