В 20:00 21.07.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав квалификации Лиги конференций.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ворскла» — «АИК». Коэффициент ставки — 1.60 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Ворскла»).

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