начнут матч в 19:30 в квалификации Лиги конференций, 21.07.2022.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Судува» — «Виборг» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.40 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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