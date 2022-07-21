В 20:45 21.07.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав квалификации Лиги конференций.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Истанбул Башакшехир» — «Маккаби Нетания» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.85 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Истанбул Башакшехир»).

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