Для тех, кто делает ставки:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Базель» — «Крузейдерс». Коэффициент ставки — 2.09.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Базель»).
Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Базель — Крузейдерс.
Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Бонусы 50USDНовым игрокам
Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету