начнут матч в 20:30 в квалификации Лиги конференций, 21.07.2022.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арис Лимасол» — «Нефтчи» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.24 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Нефтчи»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Арис Лимасол — Нефтчи.

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