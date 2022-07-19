ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мемфис Депай Трансферный дайджест. 12-18 июля
  • 19:49
    • EA Sports презентовала обложку FIFA 23 и анонсировала трейлер
  • 17:40
    • Названа символическая сборная первого тура РПЛ
  • 17:12
    • Эрик тен Хаг: Эриксен опытный игрок. Болельщики будут наслаждаться его игрой
  • 16:54
    • Мадридский «Атлетико» не может позволить себе подписать Криштиану Роналду
  • 16:40
    • Итальянские клубы «Интер» и «Ювентус» продолжают борьбу за игрока «Торино»
    Все новости спорта

    Палмейрас — Куяба. Смотреть онлайн в прямом эфире

    19.07.2022 в 02:00 начнется матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) Палмейрас — Куяба

    Футбол Латинская Америка
    Палмейрас и Куяба начнут матч в 02:00 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А), 19.07.2022.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Куяба» — «Палмейрас» 1:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Палмейрас» — «Куяба» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Палмейрас»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Палмейрас — Куяба.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонусы 50USDНовым игрокам

    Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 500 USD бонусами для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Алания» стартует с уверенной победы?
  • «Алания» — «Динамо» Махачкала. Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
  • Очередная победа для «Боруссии» в межсезонье?
  • «Боруссия» Д — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Кто завоюет путевку в четвертьфинал женского Евро-2022?
  • Италия — Бельгия. Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.14
  • Экспресс дня 19 июля
  • Завтра в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Италия — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Карабах — Цюрих
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.66
  • Прогноз на матч Пюник — Дюделанж
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Бедене — Фоньини
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Серундоло — Альтмайер
  • Теннис
  • Завтра в 19:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Жальгирис — Мальмё
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лудогорец — Шемрок Роверс
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Динамо Загреб — Шкупи
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры