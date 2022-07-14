В 19:00 14.07.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав квалификации Лиги конференций.

Последний матч между собой: «Ружомберок» — «Кауно Жальгирис» 2:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Кауно Жальгирис» — «Ружомберок». Коэффициент ставки — 1.95.

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