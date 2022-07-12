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    Викингур Р — Мальмё. Смотреть онлайн в прямом эфире

    12.07.2022 в 22:30 начнется матч в квалификации Лиги чемпионов Викингур Р — Мальмё

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    Викингур Р и Мальмё начнут матч в 22:30 в квалификации Лиги чемпионов, 12.07.2022.

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    Последний матч между собой: «Мальмё» — «Викингур Р» 3:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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