Последний матч между собой: «Мальмё» — «Викингур Р» 3:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.
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- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Викингур Р» — «Мальмё». Коэффициент ставки — 2.10.
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