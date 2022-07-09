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    Ванкувер Уайткэпс — Миннесота Юнайтед. Смотреть онлайн в прямом эфире

    09.07.2022 в 05:30 начнется матч в чемпионате МЛС Ванкувер Уайткэпс — Миннесота Юнайтед

    Футбол MLS
    Ванкувер Уайткэпс и Миннесота Юнайтед начнут матч в 05:30 в чемпионате МЛС, 09.07.2022.

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    Последний матч между собой: «Ванкувер Уайткэпс» — «Миннесота Юнайтед» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

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