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    Защитник «Кайрата» Виктор Васин рассмотрит вариант возвращения в ЦСКА

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    Футбольный агент Арсен Минасов, представляющий интересы защитника «Кайрата» Виктора Васина, прокомментировал возможное возвращение футболиста в московский клуб.

    Виктор Васин
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    Виктор Васин

    «Я считаю, что Виктор здорово себя проявил в "Кайрате". Он там дядька, лидер раздевалки, потому что команда очень молодая. Как я понимаю, его для этого туда и приглашали. Никаких трудностей с адаптацией у него не возникало. Ему там очень комфортно.

    Виктор рассмотрит вариант возвращение в ЦСКА. Мне кажется, что у ЦСКА нет кадровых проблем. Бруно Фукс сыграл полторы игры за всё время. Разве это проблема? Проблема, когда уходил Марио Фернандес. А уход Бруно Фукса, который и не играл в ЦСКА — я не вижу в этом никакой проблемы для клуба», — цитирует Минасова Metaratings.

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