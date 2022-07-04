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    Нэшвилл — Портленд Тимберс. Смотреть онлайн в прямом эфире

    04.07.2022 в 03:30 начнется матч в американской футбольной лиге MLS Нэшвилл — Портленд Тимберс

    Футбол MLS
    В 03:30 04.07.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Нэшвилл — Портленд Тимберс в американской футбольной лиге MLS.

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    Последний матч между собой: «Портленд Тимберс» — «Нэшвилл» 1:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Нэшвилл» — «Портленд Тимберс». Коэффициент ставки — 2.80.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Нэшвилл»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Нэшвилл — Портленд Тимберс.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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