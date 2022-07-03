В 05:00 03.07.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате МЛС.

Последний матч между собой: «Лос-Анджелес» — «Ванкувер Уайткэпс» 3:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ванкувер Уайткэпс» — «Лос-Анджелес». Коэффициент ставки — 2.45 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Лос-Анджелес»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Ванкувер Уайткэпс — Лос-Анджелес.

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