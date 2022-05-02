начнут матч в 05:00 в чемпионате МЛС, 02.05.2022.

Последний матч между собой: «Миннесота Юнайтед» — «Лос-Анджелес» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Миннесота Юнайтед». Коэффициент ставки — 2.00 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Лос-Анджелес»).

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