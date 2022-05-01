В 18:30 01.05.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав АПЛ.

Последний матч между собой: «Арсенал Лондон» — «Вест Хэм» 2:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вест Хэм» — «Арсенал Лондон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.83 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Арсенал Лондон»).

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