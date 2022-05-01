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    Спортинг Канзас Сити — Даллас. Смотреть онлайн в прямом эфире

    01.05.2022 в 03:30 начнется матч в американской футбольной лиге MLS Спортинг Канзас Сити — Даллас

    Футбол MLS
    Спортинг Канзас Сити и Даллас начнут матч в 03:30 в американской футбольной лиге MLS, 01.05.2022.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Даллас» — «Спортинг Канзас Сити» 1:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:3.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 3:3.

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