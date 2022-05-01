начнут матч в 19:30 в испанской Примере, 01.05.2022.

Последний матч между собой: «Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано» 1:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Реал Сосьедад». Коэффициент ставки — 2.48 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Реал Сосьедад»).

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