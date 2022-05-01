начнут матч в 20:00 в чемпионате МЛС, 01.05.2022.

Последний матч между собой: «Нью-Йорк Сити» — «Сан-Хосе Эрткуэйкс» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Нью-Йорк Сити» — «Сан-Хосе Эрткуэйкс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.88 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Нью-Йорк Сити»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Нью-Йорк Сити — Сан-Хосе Эрткуэйкс.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонусы 50USD Новым игрокам