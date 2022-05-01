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    Куритиба — Флуминенсе. Смотреть онлайн в прямом эфире

    01.05.2022 в 22:00 начнется матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) Куритиба — Флуминенсе

    Футбол Латинская Америка
    Куритиба и Флуминенсе начнут матч в 22:00 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А), 01.05.2022.

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    Последний матч между собой: «Куритиба» — «Флуминенсе» 3:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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