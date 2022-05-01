В 13:30 01.05.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав итальянской Серии А.

Последний матч между собой: «Венеция» — «Ювентус» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ювентус» — «Венеция» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.80 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Ювентус»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Ювентус — Венеция.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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